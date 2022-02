Giroud fa l’Ibra, il Milan riapre tutto. L’Inter butta via la fuga Scudetto (Di sabato 5 febbraio 2022) La rimonta Scudetto o quantomeno della speranza. Il Milan vince il derby 2-1, ribalta tutto e condanna L’Inter alla seconda sconfitta stagionale in questo campionato. Fa tutto Giroud che sfrutta un momento di blackout dei nerazzurri per firmare la doppietta che vale tre punti pesantissimi. Si ferma così la striscia d’imbattibilità delL’Inter che durava da ventotto partite: nelle ultime trenta apparizioni, in casa, L’Inter è stata sconfitta entrambe le volte dal Milan in quello che è il secondo periodo senza sconfitte casalinghe più lungo, dopo quello 2008-2010, anche quello interrotto dal Milan con Ibrahimovic. Stavolta Ibrahimovic non c’è nel derby tra i due principali attacchi del campionato (Inter 53, ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) La rimontao quantomeno della speranza. Ilvince il derby 2-1, ribaltae condannaalla seconda sconfitta stagionale in questo campionato. Fache sfrutta un momento di blackout dei nerazzurri per firmare la doppietta che vale tre punti pesantissimi. Si ferma così la striscia d’imbattibilità delche durava da ventotto partite: nelle ultime trenta apparizioni, in casa,è stata sconfitta entrambe le volte dalin quello che è il secondo periodo senza sconfitte casalinghe più lungo, dopo quello 2008-2010, anche quello interrotto dalcon Ibrahimovic. Stavolta Ibrahimovic non c’è nel derby tra i due principali attacchi del campionato (Inter 53, ...

Advertising

pasqlaragione : #Pioli: 'Con Giroud, Zlatan e Maignan abbiamo alzato il livello di consapevolezza e atteggiamenti. Per vincere alla… - calcioverticale : ??| #Giroud è diventato l’attaccante (600’+ giocati) con l’SCR (35%) più alto della #SerieA. Sale a quota 23 reti in… - klekill89 : Sto guardando l’intervista di #Giroud : studia l’italiano con Ibra? #InterMilan - TheMarvel91 : Era chiaro già da prima che l'infortunio di Ibra era una benedizione per il Milan, Giroud sta benissimo - SimonBr89 : @ru79c L errore sta a monte, far ancora affidamento su Ibra che non da garanzie fisiche e soprattutto la sua altern… -