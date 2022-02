GF Vip | brutto incidente nella Casa | intervento d’urgenza del medico

Leggi su howtodofor

(Di sabato 5 febbraio 2022) Momenti di pauradel Grande Fratello Vip che hanno visto come protagonista la nota ex Miss Italia Manila Nazzaro. La donna infatti si è tagliato profondamente e per lei è stato necessario l’di un. Manila Nazzaro era intenta a lavare i piatti della serata quando improvvisamente si è tagliata profondamente il dito con un coltello. Manila si è subito accorta che la ferita era profonda ed immediatamente ha chiesto l’di un. L’ex Miss Italia è stata assente per circa un ora dallail tempo necessario per curare e disinfettare il suo dito. La donna è rientrata ined ha raccontato quanto accaduto ai suoi coinquilini. Ecco le parole riportate da Biccy: “Mi sono tagliata con un coltello ed è ...