-Frosinone-Vicenza- 2-0 | i Ciociari vincono agilmente

Oggi 5 Febbraio 2022 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 16,15 si è disputata la gara Frosinone-Vicenza valida per la 21 giornata di Serie B. Alla fine del primo tempo il Frosinone riesce a trovare la rete del vantaggio con Gatti. Per il Vicenza il rammarico di aver sciupato due palle-gol importanti, una con Da Cruz che sceglie di incaponirsi e spreca una occasione d'oro per il possibile pareggio. Nel secondo tempo il punteggio cambia nuovamente grazie all'autogol di Pasini che porta i padroni di casa a raddoppiare il vantaggio. Garritano sbaglia anche un rigore, insomma una gara dalle mille emozioni.

