FANTACALCIO – Fiorentina-Lazio | gol di Immobile o autogol di Biraghi? La decisione della Lega

(Di sabato 5 febbraio 2022) Episodio dubbio alper chi gioca ogni settimana. Il gol dello 0-3 inè frutto di una bella giocata diche scarta Terracciano e tira in porta ma con la palla che prende un giro strano, quasi a uscire rispetto alla traiettoria necessaria. A quel punto,che era schierato a protezioneporta finisce per metterla dentro. Dunquedel difensore viola e non rete dell’attaccante biancoceleste, questa sarà ladi Serie A. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #FiorentinaLazio, autogol di #Biraghi dopo il tiro-cross di #Immobile - LALAZIOMIA : Fiorentina-Lazio: le formazioni ufficiali - Fantacalcio - CalcioOggi : Fiorentina-Lazio: le formazioni ufficiali - - 11contro11 : #Fiorentina-#Lazio, le formazioni ufficiali: Cabral dal 1' #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - Fantacalcio : Fiorentina-Lazio: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : FANTACALCIO Fiorentina

Per fare l'esempio più celebre: Vlahovic alla Juventus sarà implacabile come con la? Lo scopriremo a partire da domani sera? CONSIGLISERIE A: CHI SCHIERARE? Proseguendo la ...... passando per l'esordio di Vlahovic con la Juventus e senza dimenticare Napoli, Roma, Lazio,e tutte le altre. Dalla lotta scudetto alla corsa salvezza. Speciale mercato e...(Fantacalcio ®) (Aggiornamento di Mauro Mantegazza). Calciomercato Fiorentina/ Galatasaray su Pulgar, ecco cosa manca per Alvarez. DIRETTA FIORENTINA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA ...Il tempo stringe e il Fantacalcio non attende ... gol alla prima giornata di campionato ma si trattava di un fuoco di paglia. Nella partita contro la fiorentina, con Ikonè e Bonaventura ad agire dalla ...