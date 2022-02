Esperti affermano che Bitcoin potrebbe raggiungere i 400.000 entro il 2030 (Di sabato 5 febbraio 2022) Il recente rapporto di previsione dei prezzi di Finder mostra che un gruppo di specialisti ha previsto che Bitcoin aumenterà e raggiungerà un picco di 93.700$ quest'anno. Tuttavia, il piano della Fed di aumentare i tassi di interesse influenzerebbe questo prezzo, facendolo scendere a 76.400$ alla fine dell'anno. Secondo un rapporto sulla previsione dei prezzi di Bitcoin di Finder, un gruppo di Esperti in aree tra cui NFT, FinTech e criptovalute ha pubblicato le sue previsioni su dove si dirigerà il prezzo di Bitcoin in futuro. Il panel, che comprendeva 33 specialisti, prevede che il più grande asset digitale del mondo raggiungerà il picco di circa 93.700$ prima di precipitare a 76.400$ alla fine dell'anno. Inoltre, il panel ha previsto che nell'anno 2025 Bitcoin varrebbe almeno 192.800$ e cinque anni ... Leggi su coinlist.me (Di sabato 5 febbraio 2022) Il recente rapporto di previsione dei prezzi di Finder mostra che un gruppo di specialisti ha previsto cheaumenterà e raggiungerà un picco di 93.700$ quest'anno. Tuttavia, il piano della Fed di aumentare i tassi di interesse influenzerebbe questo prezzo, facendolo scendere a 76.400$ alla fine dell'anno. Secondo un rapporto sulla previsione dei prezzi didi Finder, un gruppo diin aree tra cui NFT, FinTech e criptovalute ha pubblicato le sue previsioni su dove si dirigerà il prezzo diin futuro. Il panel, che comprendeva 33 specialisti, prevede che il più grande asset digitale del mondo raggiungerà il picco di circa 93.700$ prima di precipitare a 76.400$ alla fine dell'anno. Inoltre, il panel ha previsto che nell'anno 2025varrebbe almeno 192.800$ e cinque anni ...

