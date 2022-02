Covid oggi Veneto | 10 012 contagi e 37 morti | bollettino 5 febbraio

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.012 i nuoviin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 37, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.213.740, quello dei decessi a 13.347. Gli attualmente positivi sono 182.117, 10.058 in meno rispetto al giorno precedente. Negli ospedali scende l’occupazione dei letti sia in area medica (1.703, -57) che in terapia intensiva (156, quindi -2). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.