Biathlon, Dorothea Wierer: "Ero sempre stanca, avevo problemi alla tiroide. Ora va meglio" (Di sabato 5 febbraio 2022) L'evento più atteso dell'anno per gli atleti degli sport invernali è arrivato: sono ufficialmente iniziati i Giochi Olimpici di Pechino 2022, con la voglia e la determinazione per tutti di farsi valere e rappresentare al meglio il proprio Paese. Anni di duro lavoro potrebbero dare finalmente i loro frutti, nell'arco di due settimane intense, ricche di gare e, si spera, di emozioni a tinte tricolori. Tra gli atleti da tenere d'occhio, in ottica medaglia, in queste Olimpiadi non può non figurare Dorothea Wierer, impegnata nel Biathlon. Anche per l'azzurra classe 1990 l'obiettivo è dare il massimo sia, da un lato, per non avere rimpianti, sia, dall'altro, per provare a conquistare una medaglia olimpica. In quest'ottica, risulta fondamentale il lavoro fisico di Wierer nonostante alcuni ...

