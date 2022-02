Barba: “Grande prestazione difensiva, è un punto da cui ripartire” (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Grande prestazione difensiva del Benevento contro il Parma ha tra i principali protagonisti Federico Barba. Il centrale romano ha analizzato il pari ottenuto contro i ducali ai microfoni di Ottochannel: Difesa – “La prova dell’intero reparto ci dà fiducia anche perché non era semplice ben figurare contro il Parma, che ha ottimi attaccanti. Abbiamo lavorato bene di squadra, siamo felici per questo, è chiaro che avremmo voluto vincere per esserlo completamente” Ripartenza – “E’ un punto che ci consente di ripartire perché la sconfitta con l’Alessandria è stata molto difficile da digerire. Abbiamo vissuto giorni difficili ma anche dimostrato di volerci riscattare grazie a un approccio importante, poi non prendere gol è stato un premio al lavoro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ladel Benevento contro il Parma ha tra i principali protagonisti Federico. Il centrale romano ha analizzato il pari ottenuto contro i ducali ai microfoni di Ottochannel: Difesa – “La prova dell’intero reparto ci dà fiducia anche perché non era semplice ben figurare contro il Parma, che ha ottimi attaccanti. Abbiamo lavorato bene di squadra, siamo felici per questo, è chiaro che avremmo voluto vincere per esserlo completamente” Ripartenza – “E’ unche ci consente diperché la sconfitta con l’Alessandria è stata molto difficile da digerire. Abbiamo vissuto giorni difficili ma anche dimostrato di volerci riscattare grazie a un approccio importante, poi non prendere gol è stato un premio al lavoro ...

