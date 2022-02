Bacio-gate al GF Vip, Delia e Barù negano e Jessica non la prende bene: scoppia il caos in Casa – VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) E mentre Mahmood si sente male prima di salire sul palco di Sanremo 2022, nella Casa del Grande Fratello Vip si sta consumando un’altra “tragedia” e scoppia il Bacio-gate. Antonio avrebbe tirato fuori questa indiscrezione (a quanto pare fantasiosa) su Delia e Barù facendo scoppiare il caos. Bacio-gate al GF Vip, Delia e Barù negano:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 5 febbraio 2022) E mentre Mahmood si sente male prima di salire sul palco di Sanremo 2022, nelladel Grande Fratello Vip si sta consumando un’altra “tragedia” eil. Antonio avrebbe tirato fuori questa indiscrezione (a quanto pare fantasiosa) sufacendore ilal GF Vip,:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vale97B : RT @meli_mf_: @peppecono75 Tralasciando il bacio gate che potrebbe essere a stampo, spero che la cosa di Delia Giucas e Baru sotto le coper… - Federinirini : Io non so se ho capito male ma il bacio gate per me non è colpa di nessuno se non di un'incoprensione. Erano tutti… - Mal9215 : RT @frakpop77: Raga ve lo dico schiettamente a sto punto spero si allontanino e se vorranno fare qualcosa lo faranno fuori punto perché que… - Caramillax : @beyoncesstanac1 Per avere più spazio in puntata, e comunque sono sempre più convinta che dietro al 'bacio gate' ci… - meli_mf_ : @peppecono75 Tralasciando il bacio gate che potrebbe essere a stampo, spero che la cosa di Delia Giucas e Baru sott… -