Anticipare Conte e guidare la battaglia interna del M5s: ecco il senso della mossa di Di Maio (Di sabato 5 febbraio 2022) Un passo indietro, per fare un salto in avanti. Bruciare i tempi, per accelerare l’evolvere degli accidenti. Alla fine la responsabilità di sbloccare lo stallo alla messicana nel M5s se l’assume Luigi Di Maio. E’ lui, infatti, con una lettera inviata a Beppe Grillo e Giuseppe Conte – pubblicata integralmente sul Foglio – a fare il grande annuncio: “Ho deciso di dimettermi da presidente e membro del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle”, scrive il ministro degli Esteri. E forse è vero quel che subito si dice, con una certa dose di malizia, nelle file dei contiani di stretta osservanza, e cioè che “Luigi sapeva che Giuseppe stava pensando di indire a breve una votazione per escluderlo da quel ruolo, e allora ha fatto lui la mossa, per non subirla”. Sta di fatto che la decisione di Di Maio non sembra affatto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Un passo indietro, per fare un salto in avanti. Bruciare i tempi, per accelerare l’evolvere degli accidenti. Alla fine la responsabilità di sbloccare lo stallo alla messicana nel M5s se l’assume Luigi Di. E’ lui, infatti, con una lettera inviata a Beppe Grillo e Giuseppe– pubblicata integralmente sul Foglio – a fare il grande annuncio: “Ho deciso di dimettermi da presidente e membro del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle”, scrive il ministro degli Esteri. E forse è vero quel che subito si dice, con una certa dose di malizia, nelle file dei contiani di stretta osservanza, e cioè che “Luigi sapeva che Giuseppe stava pensando di indire a breve una votazione per escluderlo da quel ruolo, e allora ha fatto lui la, per non subirla”. Sta di fatto che la decisione di Dinon sembra affatto ...

