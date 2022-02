(Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo unabella movimentata (e non sul fronte canoro…) abbiamo assistito, durante latappa, a un vero e proprio tour de force con tutte le venticinque canzoni in gara lanciate una dopo l’altra, per un ripassone totale che manco io il giorno prima dell’interrogazione di matematica alle superiori, quando dovevo recuperare ogni volta mezzo programma… Ma insomma, tornando a noi, conoscendo già i partecipanti mi concentrerò su un riassuntone degli highlights, lasciando e votazioni a stasera per i tanti attesi duetti (qui potete leggere leprima eseconda) HIGHSNOB E HU = Si inginocchiano sul palco dopo aver ricevuto, entrambi, i fiori di Amadeus (era l’ora!) e salutano la “zia Mara” che ormai, dopo tre sere, avrà l’otite a forza di essere nominata: è ...

Sanremo 2022 pagelle look e vestiti 3a serata/ Classifica, da Dargen a... DRUSILLA FOER, BESTEMMIA A SANREMO 2022? IL VIDEO 'INCRIMINATO' Proprio durante il 'momento Zorro ', Drusilla Foer ...Le pagelledi vestiti e look del Festival. Siamo giunti alla terza puntata di Sanremo 2022 , che ha visto per la prima volta l'esibizione di tutti i 25 artisti in gara. Grandi protagonisti indiscussi ...Top e flop: le pagelle della terza serata di Sanremo 2022 di Iacopo Melio HIGHSNOB E HU = Si inginocchiano sul palco dopo aver ricevuto, entrambi, i fiori di Amadeus (era l’ora!) e salutano la “zia ...E infatti è proprio da lei che partiamo con i nostri top e flop della terza serata. DRUSILLA FOER – Si era detta preoccupata al punto da temere un attacco di panico, ma non appena entra in ...