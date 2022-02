Sparatoria a Milano | la polizia arresta il rapper Kappa_24k | il pestaggio e i colpi d’arma da fuoco

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tensione altissima a. Laha fermato un uomo di 32 anni, ilKappa 24k. Le accuse: detenzione e porto sulla pubblica via di un’arma comune da sparo ed esplosione in aria di piùdain luogo pubblico affollato. In zona San Siro, a Legnano e a Motta Visconti, inoltre, sono state effettuate alcune perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi dae relativo munizionamento. La vicenda che coinvolge ilKappa 24k Sotto la lente di ingrandimento ladell’8 gennaio scorso in piazza Monte Falterona a. Rimase ferito un cittadino egiziano di 26 anni. In seguito lahato un pregiudicato milanese di 51 anni per ...