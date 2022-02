Sci alpino, risultati e classifica seconda prova discesa Olimpiadi Pechino: svetta Kilde, 5° Dominik Paris (Di venerdì 4 febbraio 2022) La seconda prova della discesa maschile di sci alpino di Yanqing valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, ha iniziato a darci un quadro più chiaro in vista della gara di domenica (ore 4.00), ponendo davanti a tutti il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, con il tempo di 1:43.72, precedendo per appena 6 centesimi Max Franz, e Broderick Thompson (pettorale 41). Quinta posizione per il nostro Dominik Paris a 47 centesimi che dimostra di iniziare a prendere la giusta confidenza con la pista cinese. Nono Christof Innerhofer a 57 centesimi (nonostante il salto di una porta), mentre Matteo Marsaglia è 25° a 1.10 dalla vetta. Andiamo a conoscere nel dettaglio, quindi, i risultati della seconda ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladellamaschile di scidi Yanqing valevole per i Giochi Olimpici invernali di2022, ha iniziato a darci un quadro più chiaro in vista della gara di domenica (ore 4.00), ponendo davanti a tutti il norvegese Aleksander Aamodt, con il tempo di 1:43.72, precedendo per appena 6 centesimi Max Franz, e Broderick Thompson (pettorale 41). Quinta posizione per il nostroa 47 centesimi che dimostra di iniziare a prendere la giusta confidenza con la pista cinese. Nono Christof Innerhofer a 57 centesimi (nonostante il salto di una porta), mentre Matteo Marsaglia è 25° a 1.10 dalla vetta. Andiamo a conoscere nel dettaglio, quindi, idella...

