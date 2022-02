Sanremo 2022, Amadeus e Rkomi improvvisano una gara di flessioni sul palco. Tutto per il FantaSanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) I muscoli al Festival di Sanremo non mancano. Nel pieno rispetto dei canoni estetici mainstream basati su corpi scolpiti in palestra, molti dei cantanti sono saliti sull’Ariston a petto nudo o quasi. Anche Achille Lauro, sul palco con un paio di pantaloni di pelle, ci è sembrato che abbia passato l’ultimo anno in a sollevare pesi. E così nella quarta serata, dedicata ai duetti, anche Rkomi ha deciso di salire sul palco a petto nudo. Amadeus ha preso la palla al balzo per uno sketch: una gara di flessioni improvvisata sul palco. Dietro a Tutto l’ombra del FantaSanremo: le flessioni sono +30. C’è da dire però che forse il gioco era bello nelle prime puntate. Ora ha discretamente stufato. February 4, ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) I muscoli al Festival dinon mancano. Nel pieno rispetto dei canoni estetici mainstream basati su corpi scolpiti in palestra, molti dei cantanti sono saliti sull’Ariston a petto nudo o quasi. Anche Achille Lauro, sulcon un paio di pantaloni di pelle, ci è sembrato che abbia passato l’ultimo anno in a sollevare pesi. E così nella quarta serata, dedicata ai duetti, ancheha deciso di salire sula petto nudo.ha preso la palla al balzo per uno sketch: unadiimprovvisata sul. Dietro al’ombra del Fanta: lesono +30. C’è da dire però che forse il gioco era bello nelle prime puntate. Ora ha discretamente stufato. February 4, ...

