Salto con gli sci | Pechino 2022 Sul Normal Hill femminile avremo certamente una nuova campionessa olimpica

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Nelcon gli sci, le prime medaglie diverranno assegnate da una delle gare più “giovani” in assoluto, essendo la penultima in ordine cronologico a essere entrata nel programma dei Giochi olimpici. Parliamo della competizione individuale, che si disputa su trampolino piccolo. La prova ha assunto dignità a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Sochi. Di conseguenza, quello conferito il 5 febbraio, sarà il III titolo olimpico della storia. Nel 2014 la medaglia d’oro fu appannaggio della tedesca Carina Vogt, che precedette l’austriaca Daniela Iraschko-Stolz (argento) e la francese Coline Mattel (bronzo). Invece nel 2018 la medaglia d’oro è stata conquistata dalla norvegese Maren Lundby, che superò la tedesca Katharina Althaus (argento) e la giapponese Sara Takanashi ...

Advertising

fattoquotidiano : Sui conti del Campidoglio, Roberto Gualtieri torna al passato. Il primo bilancio del nuovo sindaco dem – già minist… - UbriacoACM : RT @visitportugal: #Madeira: 10 ottimi motivi per farci un salto - matteo38694011 : @sinoforseboh Prima faccia un salto alla posta con un passamontagna ?? - Sesimbra5 : RT @visitportugal: #Madeira: 10 ottimi motivi per farci un salto - armandoluongo10 : RT @fattoquotidiano: Sui conti del Campidoglio, Roberto Gualtieri torna al passato. Il primo bilancio del nuovo sindaco dem – già ministro… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con

OA Sport

Nel salto con gli sci, le prime medaglie di Pechino 2022 verranno assegnate da una delle gare più “giovani” in assoluto, essendo la penultima in ordine cronologico a essere entrata nel programma dei ...LE prime giornate del sole più caldo e alto che picchia le nostre case marittime ,riflesse sulle onde del mare,lo hanno portato come un alito di uno spirito depositato su una casa vicina al ” Torrione ...