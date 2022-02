Rabiot lascia la Juventus? Il francese ha deciso: i piani per il centrocampista (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Juventus ha avuto nel centrocampo uno dei suoi principali problemi, ma riuscirà Adrien Rabiot a riprendersi come vorrebbe il suo talento? Essere sempre considerato nelle convocazioni della nazionale francese vuol dire che la classe e la qualità palla al piede non manca di certo e per questo motivo la Juventus continua ad aspettare con ansia le grandi prestazioni di Adrien Rabiot. La Juventus ha cambiato volto e non poco in questo mercato di gennaio acquistando sia Vlahovic per l’attacco che Zakaria per il centrocampo, e proprio quest’ultimo potrebbe portare a grossi cambiamenti sulla linea mediana di Madama. La Signora ha infatti comprato lo svizzero per poter avere un giocatore in grado di dettare i tempi, riuscendo anche a interrompere l’azione avversaria grazie a un fisico ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Laha avuto nel centrocampo uno dei suoi principali problemi, ma riuscirà Adriena riprendersi come vorrebbe il suo talento? Essere sempre considerato nelle convocazioni della nazionalevuol dire che la classe e la qualità palla al piede non manca di certo e per questo motivo lacontinua ad aspettare con ansia le grandi prestazioni di Adrien. Laha cambiato volto e non poco in questo mercato di gennaio acquistando sia Vlahovic per l’attacco che Zakaria per il centrocampo, e proprio quest’ultimo potrebbe portare a grossi cambiamenti sulla linea mediana di Madama. La Signora ha infatti comprato lo svizzero per poter avere un giocatore in grado di dettare i tempi, riuscendo anche a interrompere l’azione avversaria grazie a un fisico ...

Advertising

Giovanni5218 : @mikeligna89 Mi amor lascia stare Rabiot, che fino a prova contraria non si è mai tirato indietro e la sua onestà p… - IgorRossi93 : @Nathan_Gr_ Per me il schema sara 442 com Dybala e Vlahovic davanti e uno esterno puro e un mezzala che scala la fa… - ador05 : @frankleggiero @Amookeeena Assolutamente !!! Anche se alto (non la sposti) è abilissimo anche nello stretto. Accele… - alessinho95 : Conte può essere un allenatore giusto per #Kulusevski ma la cosa lascia perplessi è come Allegri abbia bollato Deja… -