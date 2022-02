Prezzi dei pneumatici in aumento del 50%: 20 anni di Euro, mai così alti i prezzi delle gomme. (Di venerdì 4 febbraio 2022) Rispetto agli ultimi anni, il prossimo cambio gomme potrebbe costare quasi il doppio agli automobilisti. L’aumento dei prezzi riguarda tutti i tipi di pneumatici, sia quelli fabbricati in Europa che quelli prodotti in oriente. I pneumatici all season sono quelli che registrano un maggiore aumento dei prezzi, con un aumento che oggi è in media del 68% rispetto al 2019. I prezzi sono aumentati del 61% da circa 53 Euro (2019) a circa 85 Euro (2021) anche per le gomme estive. Gli automobilisti nel 2021 hanno avuto un costo per i pneumatici invernali del 60% in più rispetto all’anno ... Leggi su cityroma (Di venerdì 4 febbraio 2022) Rispetto agli ultimi, il prossimo cambiopotrebbe costare quasi il doppio agli automobilisti. L’deiriguarda tutti i tipi di, sia quelli fabbricati inpa che quelli prodotti in oriente. Iall season sono quelli che registrano un maggioredei, con unche oggi è in media del 68% rispetto al 2019. Isono aumentati del 61% da circa 53(2019) a circa 85(2021) anche per leestive. Gli automobilisti nel 2021 hanno avuto un costo per iinvernali del 60% in più rispetto all’anno ...

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi dei Birra, pinte sempre più care: tutta colpa del costo delle materie prime La birra sta subendo un notevole aumento dei prezzi. Come riportato da Adnkronos , una pinta di 'chiara' in particolare ha avuto un bel 'boom' negli ultimi mesi. Birra, cosa c'è dietro l'aumento dei prezzi Il 2022 sta testimoniando un ...

Audi Q9, inedito suv motore benzina diventa nuova ammiraglia Incerta la data di debutto sul mercato, così come il posizionamento dei prezzi. Ma sembra scontato, sempre secondo Auto Zitung, che le vendite saranno riservate ad Asia, Arabia Saudita e Stati ...

Blog | A volte ritornano. Ecco spiegata l'inflazione e la vendetta dei prezzi Econopoly Presidente Provincia Terni, pesa aumento prezzi materie (ANSA) - TERNI, 04 FEB - L'aumento dei prezzi dei materiali nel settore della viabilità, in media del 20%, "è un problema che va ad incidere su uno dei nostri settori strategici proprio nel momento in ...

Macroeconomia: il punto della settimana -7- I membri del comitato si sono divisi su quanto fosse necessario alzare i tassi per domare l'aumento dell'inflazione, evidenziando la sfida che i banchieri centrali devono affrontare mentre bilanciano ...

