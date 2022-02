Pechino, l'atleta di skeleton in lacrime denuncia una quarantena da incubo: ora è al Villaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kim Meylemans ora è al Villaggio Olimpico. Ed è serena. Solo grazie a questo video in cui, in lacrime, ha raccontato cosa le è successo quando è arrivata a Pechino per i Giochi invernali. All'atleta belga dello skeleton - risultata positiva al Covid in aeroporto, appena atterrata - era stato detto che, dopo tre tamponi molecolari negativi, avrebbe potuto lasciare il Covid hotel dove aveva trascorso la prima quarantena. L'ambulanza che l'ha prelevata, però, non l'ha portata al Villaggio Olimpico ma in un'altra struttura. Una situazione che l’ha mentalmente destabilizzata. L'atleta ha così deciso di chiedere aiuto sui social. Il Cio è intervenuto e finalmente è stato possibile trasferire Kim Meylemans nel Villaggio Olimpico, in una stanza ... Leggi su lastampa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kim Meylemans ora è alOlimpico. Ed è serena. Solo grazie a questo video in cui, in, ha raccontato cosa le è successo quando è arrivata aper i Giochi invernali. All'belga dello- risultata positiva al Covid in aeroporto, appena atterrata - era stato detto che, dopo tre tamponi molecolari negativi, avrebbe potuto lasciare il Covid hotel dove aveva trascorso la prima. L'ambulanza che l'ha prelevata, però, non l'ha portata alOlimpico ma in un'altra struttura. Una situazione che l’ha mentalmente destabilizzata. L'ha così deciso di chiedere aiuto sui social. Il Cio è intervenuto e finalmente è stato possibile trasferire Kim Meylemans nelOlimpico, in una stanza ...

