Napoli | consegnata a Osimhen la nuova maschera | più piccola e leggera – FOTO

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’attaccante delha ricevuto questa mattina laprotettiva. È pronto per il Venezia Altro passo in avanti per Victorin vista del ritorno da titolare contro il Venezia. Questa mattina, infatti, il nigeriano ha ricevuto laprotettiva piùe meno ingombrante e creata su misura sul viso dell’attaccante. A realizzarla l’ingegnere progettista Roberta Ruggiero. Ora il bomber delpotrà tornare in campo con più libertà.Ortopedia RuggieroL'articolo proviene da Calcio News 24.

Stamattina è stata consegnata a Victor Osimhen l'ultima versione della maschera protettiva che il centravanti userà per ... smarrita lo scorso 21 novembre durante Inter-Napoli. In uno scontro con ... Consegnata la nuova mascherina a Victor Osimehn Il check-up di questa mattina, alla presenza del medico sociale del Napoli, il dottor Raffaele Canonico, ha dato esito più che confortante. ... E' arrivata la nuova maschera protettiva per Victor Osimhen. Il responsabile dello staff medico della SSC Napoli, il Dott. Raffaele Canonico gliel'ha consegnata questa mattina: una mascherina più ...