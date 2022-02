Meloni plaude al discorso di Mattarella, Salvini la attacca: è guerra nel centrodestra (Di venerdì 4 febbraio 2022) Se nei giorni precedenti c’era già aria di guerra all’interno del centrodestra, con Salvini e Meloni che si davano battaglia durante l’elezione del Presidente della Repubblica (senza mai trovare un vero punto d’accordo, nonostante teoricamente facciano parte della stessa coalizione), ora sembra che la guerra si sia definitivamente scatenata. Leggi anche -> Il Parlamento vuole Mattarella, Lega e PD ora favorevoli al “bis”: Draghi fa da mediatore Matteo Salvini ha così approfittato per attaccare in punta di fioretto Giorgia Meloni, per la sua attitudine mentre Mattarella stava giurando per il suo secondo mandato. Positivo al Covid, il leader del Carroccio, non ha potuto prendere parte al giuramento ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Se nei giorni precedenti c’era già aria diall’interno del, conche si davano battaglia durante l’elezione del Presidente della Repubblica (senza mai trovare un vero punto d’accordo, nonostante teoricamente facciano parte della stessa coalizione), ora sembra che lasi sia definitivamente scatenata. Leggi anche -> Il Parlamento vuole, Lega e PD ora favorevoli al “bis”: Draghi fa da mediatore Matteoha così approfittato perre in punta di fioretto Giorgia, per la sua attitudine mentrestava giurando per il suo secondo mandato. Positivo al Covid, il leader del Carroccio, non ha potuto prendere parte al giuramento ...

pierpa964 : Ecco appunto, come volevasi dimostrare ... - Roberto54851745 : Ma in questi anni Mattarella dove era? Firmava tutto Come un cantante rinchiude la gente sana e voi applaudite meg… -