LIVE Sanremo 2022 4 febbraio in DIRETTA: è la notte delle cover! Tante star sul palco, arriva Jovanotti? (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE E I LOOK ARTISTA PER ARTISTA LIVE 20.35: Nella serata Cover in programma questa sera, 4 febbraio ognuno dei 25 artisti in gara, proporrà, da solo o in duetto con uno o più ospiti, una canzone del repertorio italiano ed internazionale degli Anni ’60, ’70, ’80 e ’90. 20.32: Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 al termine della serata finale di domani, sabato 5 febbraio. 20.28: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE E I LOOK ARTISTA PER ARTISTA20.35: Nella serata Cover in programma questa sera, 4ognuno dei 25 artisti in gara, proporrà, da solo o in duetto con uno o più ospiti, una canzone del repertorio italiano ed internazionale degli Anni ’60, ’70, ’80 e ’90. 20.32: Vi racconteremo tutto, dalla qualitàcanzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino adre alla proclamazione del vincitore dell’edizioneal termine della serata finale di domani, sabato 5. 20.28: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla...

Advertising

SanremoRai : Puoi seguire la 3ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - fanpage : #festivaldisanremo Emma domina letteralmente il palco con 'Ogni volta è così', pazzesca - fanpage : #festivaldisanremo22 Sangiovanni saluta 'Franci': si tratta di Madame! - simonabastiani : Diretta live del #festivaldisanremo2022 Segui qui tutta la quarta serata: stasera duetti ?? - snowmalec : tananai che si mette a discutere in live su quanto convenga scaccolarsi sul palco per fare punti al fanta questo è il sanremo che amo -