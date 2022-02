LIVE Etoile de Bessèges 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cominciato il Grand Prix de Bessèges! (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.21 Ecco gli atleti che continuano la gara al termine del primo GPM: #cyclisme #EDB2022 #EtoiledeBesseges Au sommet du col de Portes, les sept échappés ont fait l’écart sur le peloton avec plus de trois minutes d’avance pic.twitter.com/LCAoWT9qkg — Midi Libre Sports (@MidiLibreSports) February 4, 2022 14.18 I corridori sono adesso arrivati al km 49, quasi un terzo di gara è andato via. 14.15 Dietro di lui lo statunitense Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers). 14.12 In testa al primo GPM (km 35), Col de Portes, abbiamo in testa il francese Bruno Armirail (Groupama-FDJ). 14.09 La gara è iniziata circa da un’ora, sinora sono stati percorsi 39 chilometri. 14.06 155.65 km, previsti ben 4 GPM. 14.03 Quest’oggi vi racconteremo la terza tappa, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Ecco gli atleti che continuano la gara al termine del primo GPM: #cyclisme #EDBdeBesseges Au sommet du col de Portes, les sept échappés ont fait l’écart sur le peloton avec plus de trois minutes d’avance pic.twitter.com/LCAoWT9qkg — Midi Libre Sports (@MidiLibreSports) February 4,14.18 I corridori sono adesso arrivati al km 49, quasi un terzo di gara è andato via. 14.15 Dietro di lui lo statunitense Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers). 14.12 In testa al primo GPM (km 35), Col de Portes, abbiamo in testa il francese Bruno Armirail (Groupama-FDJ). 14.09 La gara è iniziata circa da un’ora, sinora sono stati percorsi 39 chilometri. 14.06 155.65 km, previsti ben 4 GPM. 14.03 Quest’vi racconteremo la terza, il ...

