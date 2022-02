La settimana nera di Salvini, in calo nei sondaggi e positivo al Covid: rischia la quarantena dalla politica (Di venerdì 4 febbraio 2022) positivo al Covid, con i sondaggi in picchiata, rimesso al suo posto da Draghi per la questione “rimpasto” e sempre più lontano dagli alleati di Fratelli d’Italia: la settimana post-quirinalizia di Salvini è ancora peggio di quella che lo ha visto (non) protagonista della ri-elezione di Mattarella come Presidente della Repubblica. E oltre agli scricchiolii esterni al partito, ora potrebbero aprirsi nuovi scenari interni a Via Bellerio. Lapidaria in questo senso l’analisi del sociologo e sondaggista Renato Mannheimer: “Non è riuscito nel suo tentativo di kingmaker e ha perso in popolarità, molto. Sicuramente questo si ripercuoterà all’interno della Lega. Non dico che la sua leadership è in discussione perché come dicono i leghisti è lui che porta voti, ma sicuramente lo scontro tra ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)al, con iin picchiata, rimesso al suo posto da Draghi per la questione “rimpasto” e sempre più lontano dagli alleati di Fratelli d’Italia: lapost-quirinalizia diè ancora peggio di quella che lo ha visto (non) protagonista della ri-elezione di Mattarella come Presidente della Repubblica. E oltre agli scricchiolii esterni al partito, ora potrebbero aprirsi nuovi scenari interni a Via Bellerio. Lapidaria in questo senso l’analisi del sociologo esta Renato Mannheimer: “Non è riuscito nel suo tentativo di kingmaker e ha perso in popolarità, molto. Sicuramente questo si ripercuoterà all’interno della Lega. Non dico che la sua leadership è in discussione perché come dicono i leghisti è lui che porta voti, ma sicuramente lo scontro tra ...

Advertising

matteorenzi : La vera novità politica della settimana è stata il ritorno dei due compagni di viaggio del governo gialloverde. Sal… - RIndrio : RT @FaziEditore: Fra una settimana arriverà in libreria «Lupa Nera», il secondo capitolo della trilogia bestseller di @JuanGomezJurado dopo… - federicapoliti : RT @FaziEditore: Fra una settimana arriverà in libreria «Lupa Nera», il secondo capitolo della trilogia bestseller di @JuanGomezJurado dopo… - Contornidinoir : RT @FaziEditore: Fra una settimana arriverà in libreria «Lupa Nera», il secondo capitolo della trilogia bestseller di @JuanGomezJurado dopo… - ladivoralibri : RT @FaziEditore: Fra una settimana arriverà in libreria «Lupa Nera», il secondo capitolo della trilogia bestseller di @JuanGomezJurado dopo… -