“Importante per i bambini come me”: Lollo per la Giornata dei Calzini Spaiati (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi, venerdì 4 febbraio, è la Giornata dei Calzini Spaiati, un modo per celebrare e diffondere un messaggio di inclusività e accoglienza dell’altro, inteso come “diverso” da sé. Questa Giornata si celebra ormai da dodici anni, ed è una ricorrenza che cade ogni anno il primo venerdì del mese di febbraio. Quest’anno è giunta alla sua nona edizione. La Giornata dei Calzini Spaiati è un’iniziativa nata da un’idea di una maestra di una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo? Lanciare un messaggio forte, ossia accogliere la diversità, in modo da sensibilizzare sia i più piccoli sia gli adulti verso sentimenti di rispetto reciproco, inclusività, accoglienza e solidarietà nei riguardi dell’altro. Il messaggio di ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi, venerdì 4 febbraio, è ladei, un modo per celebrare e diffondere un messaggio di inclusività e accoglienza dell’altro, inteso“diverso” da sé. Questasi celebra ormai da dodici anni, ed è una ricorrenza che cade ogni anno il primo venerdì del mese di febbraio. Quest’anno è giunta alla sua nona edizione. Ladeiè un’iniziativa nata da un’idea di una maestra di una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo? Lanciare un messaggio forte, ossia accogliere la diversità, in modo da sensibilizzare sia i più piccoli sia gli adulti verso sentimenti di rispetto reciproco, inclusività, accoglienza e solidarietà nei riguardi dell’altro. Il messaggio di ...

Advertising

elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - LoredanaBerte : Nel 1993 realizzavo un sogno: finalmente dividevo il palco più importante per la musica italiana con mia sorella Mi… - juventusfc : ?? @Deniszakaria8: «Allegri mi ha cominciato a spiegare quello che si aspetta da me; io voglio sempre migliorare, so… - falanga_na : RT @ArmoniosiAccent: Ricordatevi che chi controlla il #greenpass deve avere l'autorizzazione del ministero della salute e quasi nessuno ce… - lagiustizia2 : RT @RedRonnie: Lorenzo: appello a mettere oggi due calzini diversi, spaiati, per la giornata della diversità -