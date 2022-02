Il Cantante Mascherato | svelate le nuove maschere Ecco di chi si tratta

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 4 febbraio 2022) A partire dall’11 febbraio, su Rai 1, andrà in onda una nuova edizione de Il. Il colorato spot di presentazione è stato trasmesso proprio ieri sera, durante la terza puntata del Festival di Sanremo. Per la conduzione dello show è stata scelta nuovamente Milly Carlucci. La padrona di casa sembra più carica che mai per questo nuovo inizio e ciò è stato evidente anche durante il promo. Milly Carlucci, con gioia ed entusiasmo, infatti, ha presentato le 12protagoniste. In onda il nuovo spot de IlMilly Carlucci aveva già rivelato a Bubino Blog che, durante il Festival di Sanremo, sarebbe andato in onda il nuovo promo per la terza edizione de Il: Anche quest’anno sarò a casa a guardare Sanremo e a fare ...