Gli sforzi di Meta per porre un confine alle molestie nel mondo della realtà virtuale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si tratta di un sistema di "confine personale" che Meta sta introducendo nel mondo degli avatar VR, precisamente su Horizon Worlds e Horizon Venues. Lo scopo è quello di fermare le molestie in un ambito che va regolamentato ai livelli della realtà concreta considerati i casi di molestia già riscontranti da minori durante l'utilizzo di Oculus Quest 2 di Meta. Quella che è una vera e propria barriera spazio avatar invisibile sarà presente di default nella piattaforma di creazione Horizon Worlds e nel servizio di eventi live Horizon Venues. LEGGI ANCHE >>> Pressioni del garante Uk per il parental control del visore Oculus Quest 2 di Meta Barriera spazio avatar, arriva il "confine personale" in VR Si tratta di un vero e proprio ...

