Francesco Monte non perdona | cocente delusione

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La batosta perè stata così grande che l’influencer e cantante ha deciso di vendicarsi. Peccato che il risultato non è come sperava. L’ex tronista di Uomini e Donne in queste ultime ore sta facendo parlare di se per alcune sue storie che ha pubblicato su Instagram. Il cantante e modello però ha

Se esistesse la giuria di Twitter, Ana Mena sarebbe già al primo posto con un Uber pronto a portarla a Torino per l… - Ma controlliamo il sondaggio di Francesco Monte. #Sanremo2022 - I sondaggi di Francesco Monte (escluso da #Sanremo2022) su Instagram ?? - Sanremo, Ana Mena presa di mira da Francesco Monte: la risposta dei social è impietosa! #Sanremo22 #AnaMena…

Mentre i big si esibiscono a Sanremo, si ritrova a seguire il Festival da casa e sembra proprio che ancora non sia sceso a patti con l'esclusione dalla competizione. Per questo ha cercato il sostegno dei fan sui social. Su Instagram, l'ex volto di Uomini e Donne che era stato escluso da Sanremo 2022 torna a fare polemica sulla partecipazione di Ana Mena al Festival e la sfida. Francesco Monte aveva aperto, prima dell'inizio di Sanremo 2022, una polemica sulla presenza di Ana Mena. Secondo l'ex tronista, non essendo italiana non avrebbe dovuto partecipare al Festival. Ora, la batosta per Francesco Monte è stata così grande che l'influencer e cantante ha deciso di vendicarsi. Peccato che il risultato non è come sperava. L'ex tronista di Uomini e Donne in queste ultime ore sta facendo parlare di se per alcune sue storie che ha pubblicato su Instagram.