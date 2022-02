Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam al parco, genitori sportivi con Balthazar (Di venerdì 4 febbraio 2022) A prima vista, una famiglia al parco come tante. La mamma con i pantaloni della tuta e il piumino, il papà con berretto e sneakers, il piccolo scatenato in monopattino. A guardare più da vicino però, i protagonisti del quadretto di ordinaria quotidianità non sono persone qualunque. Si tratta di Charlotte Casiraghi, secondogenita della principessa Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 4 febbraio 2022) A prima vista, una famiglia alcome tante. La mamma con i pantaloni della tuta e il piumino, il papà con berretto e sneakers, il piccolo scatenato in monopattino. A guardare più da vicino però, i protagonisti del quadretto di ordinaria quotidianità non sono persone qualunque. Si tratta di, secondogenita della principessa

Advertising

GIGIRAIROMA : RT @Agenzia_Ansa: Charlotte Casiraghi cavallerizza per Chanel. Apre a cavallo la sfilata della collezione haute couture Primavera/Estate 2… - FilippoCarmigna : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam al parco, genitori sportivi con Balthazar - hoesloveos : RT @thatgirlneedsx: Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi & Charlotte Casiraghi at the 2014 Rose Ball in Monte Carlo. - gigi_hadidn_t : RT @thatgirlneedsx: Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi & Charlotte Casiraghi at the 2014 Rose Ball in Monte Carlo. - larisawonderlnd : RT @thatgirlneedsx: Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi & Charlotte Casiraghi at the 2014 Rose Ball in Monte Carlo. -