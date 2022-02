Capozucca, direttore sportivo Cagliari: “Nandez, niente Napoli. Non hanno chance” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nahitan Nandez vuole andare via da Cagliari per un top club, si è parlato anche del Napoli. Capozucca: “Non ci sono possibilità“. Il direttore sportivo della squadra sarda parla delle voci di calciomercato per Nandez, vicinissimo alla Juventus durante gli ultimi giorni di calciomercato. I bianconeri dopo la ricapitalizzazione da 400 milioni di euro hanno rivoluzionato il mercato con: Vlahovic, Zakaria e Gatti. Nandez, però alla fine è rimasto al Cagliari. Il centrocampista piaceva anche al Napoli, che però a centrocampo non ha alcun problema, quindi lo avrebbe preso solo alle sue condizioni. Stefano Capozzucca, direttore sportivo del Cagliari sulla ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nahitanvuole andare via daper un top club, si è parlato anche del: “Non ci sono possibilità“. Ildella squadra sarda parla delle voci di calciomercato per, vicinissimo alla Juventus durante gli ultimi giorni di calciomercato. I bianconeri dopo la ricapitalizzazione da 400 milioni di eurorivoluzionato il mercato con: Vlahovic, Zakaria e Gatti., però alla fine è rimasto al. Il centrocampista piaceva anche al, che però a centrocampo non ha alcun problema, quindi lo avrebbe preso solo alle sue condizioni. Stefano Capozzucca,delsulla ...

