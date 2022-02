Australia | il Center of National Resilience

Leggi su butac

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono svariati i siti che hanno scritto articoli partendo da un video che circola su YouTube da inizio dicembre 2021, con la Giornata della memoria quel video però ha trovato nuova viralità così come gli articoli italiani che lo riprendevano. Quello che ci avete segnalato maggiormente è stato pubblicato da ByoBlu, che ne aveva parlato il 3 dicembre con un articolo con questo titolo:: la scioccante testimonianza di una donna sana deportata in un campo di contenimento Covid. Credo che dal titolo abbiate capito perché le segnalazioni ci siano arrivate a ridosso della Giornata della memoria, il parallelo tra campi di concentramento e quarantene Covid viene condiviso costantemente nei gruppi contrari a obblighi e passaporti vaccinali. Nell’articolo di ByoBlu troviamo passaggi come questo: Da tempo sono in costruzione anche in Italia unità abitative concentrate ...