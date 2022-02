Alessandro Cecchi Paone non ha dubbi: “Quel calciatore è gay” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Negli ultimi tempi il tema dell’omosessualità è molto più discusso che in passato. Spesso e volentieri icone del mondo LGBTQ+ sono ospiti in televisione in trasmissioni molto seguite per dire la loro. Tuttavia se nel mondo dello spettacolo ormai moltissimi personaggi famosi hanno fatto coming out, ce n’è un altro molto influente dove è molto più raro che ciò avvenga. Stiamo parlando del mondo del calcio: finora i calciatori professionisti che hanno dichiarato pubblicamente di essere omosessuali sono pochissimi. In particolar modo in Serie A. Non è un segreto come in Serie A, ma non solo, giochino i gay; il segreto è piuttosto legato alla loro identità. Qualche anno fa, l’esempio del tedesco Hitzlsperger, con un passato anche nella Lazio, ha cercato di sfatare il mito dell’omosessualità nel mondo del calcio professionistico esponendosi al pubblico. Quasi 7 anni dopo si è scoperto che ... Leggi su goalnews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Negli ultimi tempi il tema dell’omosessualità è molto più discusso che in passato. Spesso e volentieri icone del mondo LGBTQ+ sono ospiti in televisione in trasmissioni molto seguite per dire la loro. Tuttavia se nel mondo dello spettacolo ormai moltissimi personaggi famosi hanno fatto coming out, ce n’è un altro molto influente dove è molto più raro che ciò avvenga. Stiamo parlando del mondo del calcio: finora i calciatori professionisti che hanno dichiarato pubblicamente di essere omosessuali sono pochissimi. In particolar modo in Serie A. Non è un segreto come in Serie A, ma non solo, giochino i gay; il segreto è piuttosto legato alla loro identità. Qualche anno fa, l’esempio del tedesco Hitzlsperger, con un passato anche nella Lazio, ha cercato di sfatare il mito dell’omosessualità nel mondo del calcio professionistico esponendosi al pubblico. Quasi 7 anni dopo si è scoperto che ...

zazoomblog : Alessandro Cecchi Paone non ha dubbi: Quel calciatore è gay - #Alessandro #Cecchi #Paone #dubbi: - stefanorossani : RT @FantuzziF: Ma questi biechi personaggi li ascoltate ancora? Alessandro Cecchi Paone, ha obiettato: “Ma così ci mettiamo in un guaio, pe… - Carla20404308 : RT @FantuzziF: Ma questi biechi personaggi li ascoltate ancora? Alessandro Cecchi Paone, ha obiettato: “Ma così ci mettiamo in un guaio, pe… - UGiangrieco : RT @FantuzziF: Ma questi biechi personaggi li ascoltate ancora? Alessandro Cecchi Paone, ha obiettato: “Ma così ci mettiamo in un guaio, pe… - Manela94530607 : RT @FantuzziF: Ma questi biechi personaggi li ascoltate ancora? Alessandro Cecchi Paone, ha obiettato: “Ma così ci mettiamo in un guaio, pe… -