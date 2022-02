(Di venerdì 4 febbraio 2022) 'Una donna straordinaria, un'attrice incredibile che è rimasta, nonostante gli ultimi anni di assenza, vivissima nel cuore di tutti gli italiani come si è visto in questi giorni quale corrente di ...

RaiCultura : Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo… - meb : Addio #MonicaVitti, ci lascia una delle più grandi attrici italiane, una vera icona, bellissima e talentuosa. Sempl… - Corriere : Addio a Monica Vitti, la più grande di tutti ?? - bronziko : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Addio a Monica Vitti, magnifica interprete del nostro cinema Nelle donne irrequiete dei film di Antonioni… - infoitinterno : Addio Monica Vitti: in Campidoglio ricordi e commozione di attori e politici -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Monica

A dirlo è il ministro delle Attività artistiche e Culturali, Dario Franceschini uscendo dalla sala della Prodomoteca in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente diVitti. Tra chi ...L'all'attrice che ha reso grande il cinema italiano. Aperta oggi la camera ardente in ... nella sala della Promoteca del Campidoglio a Roma, la camera ardente per l'ultimo saluto aVitti , ...(LaPresse) “Una donna straordinaria, un’attrice incredibile che è rimasta, nonostante gli ultimi anni di assenza, vivissima nel cuore di tutti gli italiani come si è visto in questi giorni quale corre ...E' successo anche dopo la morte di Monica Vitti, con le due tifoserie che stanno polemizzando sui social, fra post al veleno e meme salaci, sul tifo dell'attrice scomparsa mercoledì scorso, il 2 ...