Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 07 | 30

(Di giovedì 3 febbraio 2022)DEL 3 FEBBRAIOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME DI CONSUETO IN QUESTE ORE INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA, VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA FLAMINIA, SI SONO FORMATE CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA APPIA A PARTIRE DAL BIVIO CON LA VIA DEI LAGHI IN INGRESSO A. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, NELLA CAPITALE IN PROGRAMMA OGGI ALLE 15.30 IL GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ...