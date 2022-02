Una dieta per rendere il Pianeta più sano e sostenibile (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un indicatore che consente di misurare l’inadeguatezza, sia dal punto di vista della salute che della sostenibilità, dei sistemi alimentari in tutto il mondo. Si tratta del Diet Gap, frutto di uno studio pubblicato su Nature Food e svolto dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture-DIATI del Politecnico di Torino. L’obiettivo della ricerca è garantire una dieta sana a tutta la popolazione della Terra e allo stesso tempo rispettare i canoni di sostenibilità.. Gli autori dell’articolo, Marta Tuninetti, Luca Ridolfi e Francesco Laio, sostengono che “secondo le indicazioni della commissione EAT-Lancet, dovremmo limitare il nostro consumo settimanale di carne rossa a un massimo di 200 grammi”. Questo consiglio, però, non viene rispettato, infatti nella media globale “superiamo di 2,5 volte questa soglia; in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un indicatore che consente di misurare l’inadeguatezza, sia dal punto di vista della salute che della sostenibilità, dei sistemi alimentari in tutto il mondo. Si tratta del Diet Gap, frutto di uno studio pubblicato su Nature Food e svolto dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture-DIATI del Politecnico di Torino. L’obiettivo della ricerca è garantire unasana a tutta la popolazione della Terra e allo stesso tempo rispettare i canoni di sostenibilità.. Gli autori dell’articolo, Marta Tuninetti, Luca Ridolfi e Francesco Laio, sostengono che “secondo le indicazioni della commissione EAT-Lancet, dovremmo limitare il nostro consumo settimanale di carne rossa a un massimo di 200 grammi”. Questo consiglio, però, non viene rispettato, infatti nella media globale “superiamo di 2,5 volte questa soglia; in ...

