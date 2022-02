Scuola, perché è giusta la protesta della Lega (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra le motivazioni della Lega che l’hanno risolta a disertare l’ultimo Consiglio dei ministri ci sarà pure il tentativo di recuperare molta della centralità politica perduta, tuttavia la protesta del Carroccio espressa nei confronti delle “nuove” misure anti-Covid per la Scuola appare più che sacrosanta. Studenti discriminati Malgrado il premier Draghi abbia annunciato la svolta di una Scuola tornata stabilmente in presenza, solo a leggere il geroglifico di tali, stupefacenti misure viene l’emicrania, tanto sono arzigogolate. Ma quello che risulta del tutto inaccettabile, e non solo nel mondo alla deriva dell’istruzione, è la esplicita discriminazione tra studenti vaccinati e non vaccinati. Una discriminazione la quale, così come accade per gli adulti in buona salute, è chiaramente di ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra le motivazioniche l’hanno risolta a disertare l’ultimo Consiglio dei ministri ci sarà pure il tentativo di recuperare moltacentralità politica perduta, tuttavia ladel Carroccio espressa nei confronti delle “nuove” misure anti-Covid per laappare più che sacrosanta. Studenti discriminati Malgrado il premier Draghi abbia annunciato la svolta di unatornata stabilmente in presenza, solo a leggere il geroglifico di tali, stupefacenti misure viene l’emicrania, tanto sono arzigogolate. Ma quello che risulta del tutto inaccettabile, e non solo nel mondo alla deriva dell’istruzione, è la esplicita discriminazione tra studenti vaccinati e non vaccinati. Una discriminazione la quale, così come accade per gli adulti in buona salute, è chiaramente di ...

Advertising

elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - rtl1025 : ? #Mattarella: 'Dignità è azzerare le morti sul lavoro. Perché la sicurezza del #lavoro, di ogni lavoratore, riguar… - NicolaPorro : #Covid, studenti discriminati e protocolli da abolire: cosa non torna nel nuovo decreto di #Draghi ?? - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Paroledipaola: Al @Tg1Rai viene detto di nuovo che l'incidente mortale del ragazzo è avvenuto in alternanza scuola lavoro, ma è stato p… - vally_vane : Ragazzo carino se entri adesso la scuola non ti serve a nirnte perché impareresti la metá della metà di qurllo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola perché Pattinaggio artistico, Della Monica - Guarise: 'Emulare la Russia? Un modo ci sarebbe. Obiettivo 200 punti a Pechino' Ora c'è più gente che si avvicina a questa disciplina anche grazie alla scuola di Ondrej e Luca ... Ma fondamentalmente perché per ora sono molto concentrato su quello che stiamo facendo. Terminata ...

Sanremo ha registrato di nuovo ascolti da record. Amadeus ha stravinto su se stesso. Com'è andata la seconda serata "A scuola e all'università non avevo mai subito razzismo", spiega. "E ora a 34 anni scopro che non ... Si racconta di affollate serate tra ragazzi a spasimare perché dalle bocche dei cantanti escano non ...

Covid, Lega non vota decreto perchè norme scuola discriminatorie Tiscali.it Ora c'è più gente che si avvicina a questa disciplina anche grazie alladi Ondrej e Luca ... Ma fondamentalmenteper ora sono molto concentrato su quello che stiamo facendo. Terminata ..."Ae all'università non avevo mai subito razzismo", spiega. "E ora a 34 anni scopro che non ... Si racconta di affollate serate tra ragazzi a spasimaredalle bocche dei cantanti escano non ...