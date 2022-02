Sangiovanni: “Farfalle” esce in digitale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il singolo “Farfalle” che Sangiovanni ha cantato nel corso della 2° serata del Festival di Sanremo 2022 è finalmente in digitale. Sangiovanni: dove ascoltare “Farfalle”? Sangiovanni si è esibito a Sanremo 2022 con “Farfalle” (Sugar), primo singolo dell’album di inediti “Cadere Volare” che uscirà l’8 aprile. L’album racconta un’insostenibile leggerezza dell’essere: nei momenti in cui ci si sente condannati alla pesantezza, volare è un modo per ritrovarsi in un altro spazio e guardare il mondo da un’altra prospettiva. Nel singolo “Farfalle” Sangiovanni racconta la libertà nei rapporti quotidiani attraverso una fotografia che rileva l’originalità della sua scrittura di autore. “Farfalle” è un brano dal ritmo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il singolo “” cheha cantato nel corso della 2° serata del Festival di Sanremo 2022 è finalmente in: dove ascoltare “”?si è esibito a Sanremo 2022 con “” (Sugar), primo singolo dell’album di inediti “Cadere Volare” che uscirà l’8 aprile. L’album racconta un’insostenibile leggerezza dell’essere: nei momenti in cui ci si sente condannati alla pesantezza, volare è un modo per ritrovarsi in un altro spazio e guardare il mondo da un’altra prospettiva. Nel singolo “racconta la libertà nei rapporti quotidiani attraverso una fotografia che rileva l’originalità della sua scrittura di autore. “” è un brano dal ritmo ...

