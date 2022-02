Rosamund Pike sarà la star del thriller pandemico Rich Flu (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'attrice Rosamund Pike sarà la protagonista del nuovo thriller pandemico intitolato Rich Flu, prodotto da Pablo Larraín. Rosamund Pike sarà la protagonista del thriller a tema pandemico Rich Flu che avrà tra i suoi produttori la Fabula di Pablo Larraín e Juan de Dios Larraín. La regia del progetto sarà firmata da Galder Gaztelu-Urrutia, che ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Pedro Rivero. Le riprese di Rich Flu inizieranno in autunno e al centro della trama c'è quello che accade quando una strana malattia uccide alcune delle persone più ricche e influenti al mondo. Prima è accaduto ai miliardari, poi ai milionari e via dicendo... ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'attricela protagonista del nuovointitolatoFlu, prodotto da Pablo Larraín.la protagonista dela temaFlu che avrà tra i suoi produttori la Fabula di Pablo Larraín e Juan de Dios Larraín. La regia del progettofirmata da Galder Gaztelu-Urrutia, che ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Pedro Rivero. Le riprese diFlu inizieranno in autunno e al centro della trama c'è quello che accade quando una strana malattia uccide alcune delle persone più ricche e influenti al mondo. Prima è accaduto ai miliardari, poi ai milionari e via dicendo... ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Rosamund Pike sarà la star del thriller pandemico Rich Flu - smejzenstejn : Dio che cos’è Rosamund Pike in Gone Girl. Anzi, che cos’è Rosamund Pike e punto. - _robyb_ : Immaginate il trasferimento coatto in una casa di riposo che sbrillucica di petali e di facce sorridenti. Peccato c… - wctsxn : @officialdreidgf guarda di recente ho visto i care a lot, è un film molto carino che ha dei risvolti inaspettati e… - Vaeltaja5 : RT @TataChips86: Rosamund Pike per DIOR. Rosamund anche meno....anche meno! #RosamundPike -

Ultime Notizie dalla rete : Rosamund Pike 50 film da guardare su Amazon Prime Video - Lista aggiornata a febbraio 2022 Il film racconta di Nick ( Ben Affleck ) e Amy ( Rosamund Pike ) Dunne, una coppia dalla vita apparentemente senza problemi. Ma il giorno del loro settimo anniversario, Amy scompare nel nulla e Nick ...

50 film da guardare su Netflix - Lista aggiornata a febbraio 2022 Il film racconta di Nick ( Ben Affleck ) e Amy ( Rosamund Pike ) Dunne, una coppia dalla vita apparentemente senza problemi. Ma il giorno del loro settimo anniversario, Amy scompare nel nulla e Nick ...

Rosamund Pike sarà la star del thriller pandemico Rich Flu Movieplayer.it Rosamund Pike sarà la star del thriller pandemico Rich Flu Rosamund Pike sarà la protagonista del thriller a tema pandemico Rich Flu che avrà tra i suoi produttori la Fabula di Pablo Larraín e Juan de Dios Larraín. La regia del progetto sarà firmata ...

Il Baubau, Sophie Thatcher e Chris Messina nel cast del film sul racconto di Stephen King Birds of Prey e I Care a Los con Rosamund Pike. Grande amante di cinema e tv, Stephen King ha consigliato una serie lo scorso ottobre, tramite il suo account Twitter con il quale si tiene sempre ...

Il film racconta di Nick ( Ben Affleck ) e Amy () Dunne, una coppia dalla vita apparentemente senza problemi. Ma il giorno del loro settimo anniversario, Amy scompare nel nulla e Nick ...Il film racconta di Nick ( Ben Affleck ) e Amy () Dunne, una coppia dalla vita apparentemente senza problemi. Ma il giorno del loro settimo anniversario, Amy scompare nel nulla e Nick ...Rosamund Pike sarà la protagonista del thriller a tema pandemico Rich Flu che avrà tra i suoi produttori la Fabula di Pablo Larraín e Juan de Dios Larraín. La regia del progetto sarà firmata ...Birds of Prey e I Care a Los con Rosamund Pike. Grande amante di cinema e tv, Stephen King ha consigliato una serie lo scorso ottobre, tramite il suo account Twitter con il quale si tiene sempre ...