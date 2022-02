Regione Lazio investe 3 | 4 mld per qualità aria

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Tante azioni, alcune anche sperimentali, su mobilità sostenibile, economia circolare ed energia, agricoltura e zootecnia con 3,4 miliardi di investimenti tra risorse del Pnrr, europee e nazionali. È il piano per il risanamento delladell’della, approvato in Giunta e che ora passerà il vaglio del Consiglio regionale e il confronto con le associazioni. Il percorso partecipativo con i territori, le istituzioni locali e i soggetti competenti in materia ambientale era stato avviato nel 2018. Il piano, presentato dal governatore Nicola Zingaretti e dall’assessora alla Transizione ecologica, Roberta Lombardi, prevede di raggiungere entro il 2025 il taglio delle emissioni degli inquinanti secondo i valori limite indicati dal decreto legislativo 155 del 2010, oltre all’adesione agli obiettivi ...