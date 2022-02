Qualità dell’aria, nel 2021 le grandi città oltre i limiti: in Lombardia e Piemonte record di polveri e biossido. “È un’emergenza sanitaria, non soltanto ambientale” (Di giovedì 3 febbraio 2022) I dati dello smog messi a confronto con quelli suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo fa Legambiente nel rapporto ‘Mal’aria di città. Quanto manca alle città italiane per diventare clean cities’, realizzato nell’ambito della campagna Clean Cities. E per il nostro Paese, soprattutto per il Nord, è una bocciatura: nessuna delle 102 città analizzate rispetta tutti i valori suggeriti per PM10, PM2.5 e biossido di azoto (NO2), ma per 28 di queste la situazione è decisamente più critica. Diciassette le città con i valori più alti di polveri sottili (PM10). Se il valore suggerito è di 15 microgrammi per metro cubo (?g/mc) per il PM10, Alessandria ha una media annuale di 33 µg/mc, seguita da Milano (32), Brescia, Lodi, Mantova, Modena e Torino (31). Undici le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) I dati dello smog messi a confronto con quelli suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo fa Legambiente nel rapporto ‘Mal’aria di. Quanto manca alleitaliane per diventare clean cities’, realizzato nell’ambito della campagna Clean Cities. E per il nostro Paese, soprattutto per il Nord, è una bocciatura: nessuna delle 102analizzate rispetta tutti i valori suggeriti per PM10, PM2.5 edi azoto (NO2), ma per 28 di queste la situazione è decisamente più critica. Diciassette lecon i valori più alti disottili (PM10). Se il valore suggerito è di 15 microgrammi per metro cubo (?g/mc) per il PM10, Alessandria ha una media annuale di 33 µg/mc, seguita da Milano (32), Brescia, Lodi, Mantova, Modena e Torino (31). Undici le ...

Advertising

hronir : RT @ramella_f: Ridurre l'uso dell'auto è una politica (sempre più) inefficace e inefficiente sia per migliorare la qualità dell'aria che pe… - ArpaCampania : Indice di qualità dell'#aria registrato mercoledì #2febbraio in #Campania. Clicca per espandere la mappa aggiornata… - franco04329368 : RT @ramella_f: Ridurre l'uso dell'auto è una politica (sempre più) inefficace e inefficiente sia per migliorare la qualità dell'aria che pe… - ramella_f : Ridurre l'uso dell'auto è una politica (sempre più) inefficace e inefficiente sia per migliorare la qualità dell'ar… - AnnamariaVicini : RT @Mar_Cacciatore: Questa foto, scattata oggi da Castelli Romani, ritrae #Roma sotto a nube di #smog. Questa è la qualità dell'#aria che r… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualità dell’aria La qualità dell'aria di gennaio Ufficio Stampa