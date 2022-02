Pnrr, target Mise al 30/6: entrata in vigore dm su investimenti rinnovabili e batterie (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il ministero dello Sviluppo economico punta entro il 30 giugno all'entrata in vigore "di un decreto ministeriale che specifichi l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili e la forma e l'intensità degli aiuti per lo sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e per lo sviluppo di batterie". E' quanto emerge dai documenti dei ministeri che fissano i milestone e i target al 30 giugno 2022 del Pnrr, presentati in Cdm. "L'intervento - si legge - è finalizzato a potenziare le filiere in Italia nei settori fotovoltaico, eolico, batterie per il settore dei trasporti e per il settore elettrico". L'intervento prevede risorse per 1 mld da destinare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il ministero dello Sviluppo economico punta entro il 30 giugno all'in"di un decreto ministeriale che specifichi l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili e la forma e l'intensità degli aiuti per lo sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e per lo sviluppo di". E' quanto emerge dai documenti dei ministeri che fissano i milestone e ial 30 giugno 2022 del, presentati in Cdm. "L'intervento - si legge - è finalizzato a potenziare le filiere in Italia nei settori fotovoltaico, eolico,per il settore dei trasporti e per il settore elettrico". L'intervento prevede risorse per 1 mld da destinare a ...

