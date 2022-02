Pam & Tommy una serie che fa riflettere da vedere su Disney+ (Di giovedì 3 febbraio 2022) A dirlo oggi, non ci si scandalizzerebbe più di tanto. Purtroppo succede e le conseguenze della diffusione di video che dovrebbero essere privati, sono spesso devastanti. Nel 1996 però, pensare che un video privato diventasse di dominio pubblico, era cosa assai difficile. Non c’era il web, non c’erano i cellulari. C’erano solo quelle grandi video camere che davvero era impossibile non vedere. Ma nel 1996 successe qualcosa che nessuno poteva aspettarsi: un video privatissimo diventò pubblico. Era un video che mostrava Pamela Anderson e suo marito Tommy Lee insieme. Un video che sconvolse l’America e il mondo intero. Quella storia oggi è raccontata in Pam & Tommy, la nuova serie disponibile su Disney Plus. Il primo episodio è stato lanciato ieri, ogni mercoledì poi sarà pubblico uno dei nuovi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 febbraio 2022) A dirlo oggi, non ci si scandalizzerebbe più di tanto. Purtroppo succede e le conseguenze della diffusione di video che dovrebbero essere privati, sono spesso devastanti. Nel 1996 però, pensare che un video privato diventasse di dominio pubblico, era cosa assai difficile. Non c’era il web, non c’erano i cellulari. C’erano solo quelle grandi video camere che davvero era impossibile non. Ma nel 1996 successe qualcosa che nessuno poteva aspettarsi: un video privatissimo diventò pubblico. Era un video che mostrava Pamela Anderson e suo maritoLee insieme. Un video che sconvolse l’America e il mondo intero. Quella storia oggi è raccontata in Pam, la nuovadisponibile su Disney Plus. Il primo episodio è stato lanciato ieri, ogni mercoledì poi sarà pubblico uno dei nuovi ...

