Omicidio Rosa Alfieri: D'Ambra confessa, ma nega le violenze (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri per l'Omicidio di Rosa Alfieri, la ragazza trovata senza vita nell'abitazione di Grumo Nevano (Napoli) dove l'uomo viveva, ha confessato il delitto negando però le violenze sulla donna. Ascoltato dagli investigatori del commissariato di Polizia di Bagnoli, dove D'Ambra è stato condotto subito dopo essere stato bloccato dai poliziotti, ha confessato davanti al sostituto procuratore di Napoli Nord e al dirigente di Ps. D'Ambra, che aveva fatto perdere le sue tracce, è stato riconosciuto da due agenti che si erano recati nell'ospedale S.Paolo di Napoli per motivi di servizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

