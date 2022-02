Napoli Primavera: accordo fino al 2026 per il giovane attaccante (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Napoli Primavera sta disputando un’ottima stagione, dopo la promozione nel campionato Primavera 1. I ragazzi di Frustalupi arrivano da due vittorie consecutive e sono in piena zona playoff. Giuseppe Ambrosino Rinnovo Uno dei giocatori che più sta impressionando è sicuramente Giuseppe Ambrosino, classe 2003. Nonostante le numerose offerte, il Napoli ha deciso di non farsi strappare il giovane talento azzurro e per questo motivo è arrivato il rinnovo del contratto. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, il giovane attaccante, originario di Procida, ma nel club dal 2013, ha rinnovato con la società azzurra fino al 2026. La trattativa è stata portata a termine dall’agenzia GG11 e per il giovane ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilsta disputando un’ottima stagione, dopo la promozione nel campionato1. I ragazzi di Frustalupi arrivano da due vittorie consecutive e sono in piena zona playoff. Giuseppe Ambrosino Rinnovo Uno dei giocatori che più sta impressionando è sicuramente Giuseppe Ambrosino, classe 2003. Nonostante le numerose offerte, ilha deciso di non farsi strappare iltalento azzurro e per questo motivo è arrivato il rinnovo del contratto. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, il, originario di Procida, ma nel club dal 2013, ha rinnovato con la società azzurraal. La trattativa è stata portata a termine dall’agenzia GG11 e per il...

