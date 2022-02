Napoli - De Laurentiis affida un ruolo importante a Spalletti e Giuntoli

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Repubblica - Aurelio Deha già blindatofino al 2024. Aurelio De, secondo il quotidiano, ha già blindatofino al 2024: rappresentano il futuro del. La scelta è motivata dal fatto che entrambi hanno grande esperienza e, in particolar modo, in ...

Advertising

sscnapoli : ?? Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la… - infoitinterno : Repubblica – De Laurentiis ha deciso il futuro del Napoli, torna il modello Mazzarri - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 “Come con Mazzarri” Napoli, il piano di De Laurentiis per il futuro: “C… - cn1926it : #DeLaurentiis e il nuovo piano vincente: il modello risale ai tempi di #Mazzarri - napolipiucom : Repubblica - De Laurentiis ha deciso il futuro del Napoli, torna il modello Mazzarri #DeLaurentiis #napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

Aurelio De, secondo il quotidiano, ha già blindato Giuntoli e Spalletti fino al 2024: rappresentano il futuro del. La scelta è motivata dal fatto che entrambi hanno grande ...Ildi Aurelio Depunterà molto sul tandem Spalletti - Giuntoli, a loro affidato il compito di riportare gli azzurri in Champions League. Secondo quanto riferisce Repubblica, sia il ...Sotto il tetto Aurelio cammina, sopra il tetto va in rovina, aggiunge don Ciccio portiere di palazzo. Napoli non è Toronto, sottolinea Corraducciobello ex giornalaio di piazza Sannazaro. Abbiamo ...Monica Vitti e il legame indissolubile con lui. Maria Luisa Ceciarelli, questo il vero nome della Vitti, nasce nel 1931 a Roma. Monica Vitti è una vera e propria icona del grande schermo che, giorno ...