Nandez alla Juventus, dall'argentina parlano dell'ultima chance (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News La Juventus, che lo aveva fortemente voluto, ha dovuto arrendersi. Il Boca Juniors, invece, potrebbe avere il sopravvento. La Fifa ha infatti dato il via libera alla trattativa per il trasferimento del giocatore in argentina. Il Cagliari, dunque, potrebbe perdere il suo centrocampista più talentuoso. Nandez non si è trasferito alla Juventus perché ha prevalso il Boca Juniors. La Fifa ha dato il via libera alla trattativa per il trasferimento del giocatore in argentina. Nandez è stato ceduto al Cagliari per 17 milioni di euro, ma il secondo pagamento di trasferimento non è stato rispettato e la FIFA lo ha condannato a pagare la somma di due milioni di euro più il 5% di interessi annuali dal 08/11/20 fino all'effettivo ... Leggi su goalnews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News La, che lo aveva fortemente voluto, ha dovuto arrendersi. Il Boca Juniors, invece, potrebbe avere il sopravvento. La Fifa ha infatti dato il via liberatrattativa per il trasferimento del giocatore in. Il Cagliari, dunque, potrebbe perdere il suo centrocampista più talentuoso.non si è trasferitoperché ha prevalso il Boca Juniors. La Fifa ha dato il via liberatrattativa per il trasferimento del giocatore inè stato ceduto al Cagliari per 17 milioni di euro, ma il secondo pagamento di trasferimento non è stato rispettato e la FIFA lo ha condannato a pagare la somma di due milioni di euro più il 5% di interessi annuali dal 08/11/20 fino all'effettivo ...

