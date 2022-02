Miriana Trevisan in lacrime dopo l’incontro con Biagio: “Non posso dargli un figlio” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli hanno passato ore molto belle nella love boat, lontani da tutto a da tutti. Il bel foggiano, ha fatto la quarantena pur di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6 e passare del tempo con Miriana, rassicurarla del sentimento che continua a esserci e cresce ogni giorno di più. In molti non si capacitano di come dopo un mese passato insieme, senza mai neppure aver mangiato una pizza fuori, i due siano arrivati a parlare di amore e a dirsi parole molto importanti, proprio come si è visto nel day time di questo pomeriggio su Canale 5. Non solo. Nelle ultime ore, Miriana era apparsa turbata, dopo l’incontro con Biagio e oggi, grazie alle sue parole nel confessionale, si è compreso anche il motivo di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 febbraio 2022)d’Anelli hanno passato ore molto belle nella love boat, lontani da tutto a da tutti. Il bel foggiano, ha fatto la quarantena pur di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6 e passare del tempo con, rassicurarla del sentimento che continua a esserci e cresce ogni giorno di più. In molti non si capacitano di comeun mese passato insieme, senza mai neppure aver mangiato una pizza fuori, i due siano arrivati a parlare di amore e a dirsi parole molto importanti, proprio come si è visto nel day time di questo pomeriggio su Canale 5. Non solo. Nelle ultime ore,era apparsa turbata,cone oggi, grazie alle sue parole nel confessionale, si è compreso anche il motivo di ...

Advertising

Ian7sov : io non capisco cosa ci trovi quel gran pezzo di donna che è Miriana Trevisan in un uomo ipocrita e delicato quanto… - Mario235805751 : #gfvip. Ve lo dico con certezza del 100 per cento alla finalissima vi sarà uno scontro tra due è più precisamente… - sonoariete_ : RT @imnotasweet_: comunque io vorrei una miriana trevisan nella mia vita #gfvip - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: nella casa del GFVip parte le musica e la divina Miriana Trevisan si scatena in un incredibile ballo ??????????????? - eleonoraferro11 : RT @imnotasweet_: comunque io vorrei una miriana trevisan nella mia vita #gfvip -