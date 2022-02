Mattarella: Mazzeo, 'parole piene di buona politica e linguaggio di speranza' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Firenze, 3 feb. - (Adnkronos) - "Il pensiero a chi sta soffrendo, quello ai medici e ai sanitari, l'impegno per i giovani, il ruolo delle donne e i vaccini, la lotta alle diseguaglianze e il ruolo sempre più centrale dell'Italia in Europa. Il discorso di insediamento del presidente Mattarella è stato semplicemente perfetto". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, presente oggi nell'aula di Montecitorio per il giuramento del presidente della Repubblica. Quello appena pronunciato è, a giudizio di Mazzeo, il discorso di "un gigante della democrazia, del garante della Costituzione. parole piene di buona politica, rivolte ai cittadini e alle cittadine con un linguaggio di speranza. Assistervi è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Firenze, 3 feb. - (Adnkronos) - "Il pensiero a chi sta soffrendo, quello ai medici e ai sanitari, l'impegno per i giovani, il ruolo delle donne e i vaccini, la lotta alle diseguaglianze e il ruolo sempre più centrale dell'Italia in Europa. Il discorso di insediamento del presidenteè stato semplicemente perfetto". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio, presente oggi nell'aula di Montecitorio per il giuramento del presidente della Repubblica. Quello appena pronunciato è, a giudizio di, il discorso di "un gigante della democrazia, del garante della Costituzione.di, rivolte ai cittadini e alle cittadine con undi. Assistervi è stata ...

