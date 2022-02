LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: frazione favorevole ai velocisti, Moschetti e Trentin tentano il colpaccio (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA tappa LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA tappa LE CINQUE TAPPE AI RAGGI X Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della Volta a La Comunitat Valenciana. La corsa ciclistica spagnola, giunta alla settantaduesima edizione, si appresta a vivere la seconda tappa da Bétera a Torrent per un totale di 177 chilometri. Poche le difficoltà altimetriche di questa frazione caratterizzata da un avvio ondulato e da cinque GPM accessibili, di cui l’ultimo posto a circa 15 chilometri dalla flamme rouge, che non dovrebbero minare la tenuta degli sprinter. Tra i favoriti segnaliamo Cees ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMALADELLA PRIMALE CINQUE TAPPE AI RAGGI X Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale dellaa La. La corsa ciclistica spagnola, giunta alla settantaduesima edizione, si appresta a vivere la secondada Bétera a Torrent per un totale di 177 chilometri. Poche le difficoltà altimetriche di questacaratterizzata da un avvio ondulato e da cinque GPM accessibili, di cui l’ultimo posto a circa 15 chilometri dalla flamme rouge, che non dovrebbero minare la tenuta degli sprinter. Tra i favoriti segnaliamo Cees ...

Advertising

umitalia : “Ogni volta è così siamo sante o put*ane”. @MarroneEmma, non ne sbaglia una. ?? Il video della performance live è di… - naliemma4ever : RT @bipolareonirico: Qualcuno dal vivo ha sbaragliato la cocorrenza. Emma ha calcato centinaia di palchi e ha cantato live ogni singola vol… - louxylors : odiei essa live ta travandk mt volta plantsxribble - benditador_ : RT @bipolareonirico: Qualcuno dal vivo ha sbaragliato la cocorrenza. Emma ha calcato centinaia di palchi e ha cantato live ogni singola vol… - Jobara_Joko : @Delichan3D Non ti preoccupare, sarà per un'altra volta! ^^' Non ho mai fatto live in italiano finora, ma magari ne… -