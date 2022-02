"Lei ha qualcosa in più di me": Iva Zanicchi gela Drusilla Foer, lei replica: "Diverse cose..." (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pungente scambio di battute tra Iva Zanicchi e Drusilla Foer sul palco dell’Ariston. La co-conduttrice stava per presentare il brano della cantante che, salutandola, le ha riservato un commento che non è passato inascoltato al pubblico... Leggi su today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pungente scambio di battute tra Ivasul palco dell’Ariston. La co-conduttrice stava per presentare il brano della cantante che, salutandola, le ha riservato un commento che non è passato inascoltato al pubblico...

Advertising

GIOVANNI___1979 : RT @isentinelli: Iva Zanicchi: Lei ha qualcosa più di me Drusilla Foer: Diverse cose... sono colta. Il bar sport si smonta in 7 secondi… - itsaryx_ : RT @isentinelli: Iva Zanicchi: Lei ha qualcosa più di me Drusilla Foer: Diverse cose... sono colta. Il bar sport si smonta in 7 secondi… - OpheliaNoir : RT @CaputaLuca: Iva Zanicchi: Lei ha qualcosa più di me Drusilla Foer: Diverse cose... sono colta. SIPARIO. #fantasanremo2022 #Drusill… - binz61 : RT @isentinelli: Iva Zanicchi: Lei ha qualcosa più di me Drusilla Foer: Diverse cose... sono colta. Il bar sport si smonta in 7 secondi… - ienablinski : RT @Iperbole_: Vi siete persi un siparietto Iva #Zanicchi a Drusilla: 'Lei ha qualcosa che io non ho...' #DrusillaFoer: 'Sono colta'. S… -