L'annuncio di Biden: il capo dell'Isis è stato ucciso in un'operazione Usa in Siria. Nel blitz muoiono 13 persone (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'esercito Usa ha "eliminato dal campo di battaglia" il capo dell'Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi durante un'operazione nel nord della Siria. Lo ha annunciato Joe Biden, che ha ordinato l'operazione. Tutti i soldati americani sono sani e salvi.

